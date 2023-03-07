Киев усиливает группировку ВСУ в Артемовске, чтобы предотвратить его окружение — Марочко

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) усиливает группировку своих войск в Артемовске (украинское название — Бахмут) в ДНР, чтобы предотвратить полное окружение города российскими силами. Об этом во вторник ТАСС сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Командование вооруженных формирований Украины пытается предотвратить полное окружение Артемовска. С этой целью отмечена переброска более-менее боеспособных подразделений на запад населенного пункта. Усилены позиции в районе дорог снабжения», — сказал он во вторник со ссылкой на данные, полученные от российской разведки.

Марочко отметил, что ВСУ усилили работу артиллерии и ведут огонь по российским силам из района города Часов Яр.