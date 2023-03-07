Карьера негативно сказалась на отношениях в семье среди 40% предпринимательниц — опрос
10:00 07.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Построение карьеры негативно сказалось на отношениях с мужем и детьми для 40% российских предпринимательниц и женщин на руководящих должностях. При этом почти треть отмечают, что нуждаются в поддержке со стороны родственников, свидетельствует результаты опроса бизнес-клуба «Атланты» и аналитического агентства A2:Research, имеющиеся в распоряжении ТАСС.
Опрос проводился методом онлайн-анкетирования в марте 2023 года. В нем приняли участие 1 213 женщин-предпринимателей и руководителей в возрасте от 18 лет. Регионы исследования — вся Россия, города с населением свыше 100 тыс.
«Стремление к профессиональной реализации приводит к проблемам в личной жизни: 90% женщин хотя бы раз сталкивались с этим. Большинство респондентов (65%) испытывают чувство вины перед близкими из-за своих амбиций, 28% нуждаются в поддержке и понимании со стороны родственников и друзей. Каждая десятая призналась, что ей тяжело найти романтического партнера из-за своих карьерных амбиций. В рамках исследования выяснилось, что для каждой третьей россиянки (41%) построение карьеры негативно сказалось на отношениях с мужем и детьми. Еще 16% заметили ухудшение связей с друзьями и родственниками», — говорится в результатах исследования.
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