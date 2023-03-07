Уровень поддержки Украины в ЕС и США падает - The Economist
10:05 07.03.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Журнал The Economist провёл опрос и выяснил, что за продолжение предоставления помощи Киеву выступают меньше людей.
В апреле 2022 года финансовую поддержку Украине одобряли 67% республиканцев, а теперь только 39%, демократы демонстрируют снижение с 82% до 75%. Чаще опрошенные в США выступали за отправку гуманитарной помощи, реже — за направление своих военных в зону конфликта.
В европейских странах те же тенденции, указывает журнал. Кроме того, там падает поддержка усиления антироссийских санкций: в Великобритании она опустилась с 45% до 35%, в Германии — с 40% до менее чем 30%, во Фракции — с 25% до 20%.
При этом официальные лица в США и ЕС говорят о планах продолжать поддерживать Украину. Говорит Москва
НОВОСТИ
- 09:32 07.03.2023
- Киев усиливает группировку ВСУ в Артемовске, чтобы предотвратить его окружение — Марочко
- 09:20 07.03.2023
- Украина просит США передать ей кассетные бомбы МК-20 - Reuters
- 21:20 06.03.2023
- ВСУ будут сражаться за Артемовск до конца, они создали для этого 4 группировки — Пригожин
- 19:20 06.03.2023
- Российские миротворцы остановили столкновение в Карабахе, ведется разбирательство — МО РФ
- 16:32 06.03.2023
- Офис Зеленского утверждает, что Залужный выступил за продолжение боев в Артемовске
- 15:32 06.03.2023
- Жители города Запорожья помогают корректировать удары по военным объектам ВСУ — Рогов
- 14:32 06.03.2023
- ВКС России сбила украинский самолет Су-27 и вертолет Ми-8, а ПВО РФ — МиГ-29 ВСУ
- 13:00 06.03.2023
- ВС РФ уничтожили новейшим высокоточным боеприпасом пункт ремонта техники ВСУ в Авдеевке
- 10:32 06.03.2023
- Между Зеленским и Залужным возникли разногласия из-за Артемовска — Bild
- 09:00 06.03.2023
- Три ракеты сбиты в Белгородской области, пострадал мужчина — губернатор
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать