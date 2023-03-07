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НОВОСТИ

Уровень поддержки Украины в ЕС и США падает - The Economist

10:05 07.03.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Журнал The Economist провёл опрос и выяснил, что за продолжение предоставления помощи Киеву выступают меньше людей.

В апреле 2022 года финансовую поддержку Украине одобряли 67% республиканцев, а теперь только 39%, демократы демонстрируют снижение с 82% до 75%. Чаще опрошенные в США выступали за отправку гуманитарной помощи, реже — за направление своих военных в зону конфликта.

В европейских странах те же тенденции, указывает журнал. Кроме того, там падает поддержка усиления антироссийских санкций: в Великобритании она опустилась с 45% до 35%, в Германии — с 40% до менее чем 30%, во Фракции — с 25% до 20%.

При этом официальные лица в США и ЕС говорят о планах продолжать поддерживать Украину.  Говорит Москва

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