Рост ВВП Украины в этом году оценивается в 1% против прежнего прогноза в 3,2% — СМИ
10:20 07.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство экономики Украины пересмотрело прогноз роста ВВП страны в 2023 году и оценивает его теперь в 1%. Об этом сообщило в понедельник украинское издание «Страна».
Ранее ведомство считало, что рост ВВП в текущем году составит 3,2%. «Страна» ссылается на заместителя министра экономики Алексея Соболева, по словам которого, прогноз был ухудшен, потому что «военные действия не завершатся в середине года, а продлятся почти целый год».
Также он отметил, что, по всей видимости, Украина прошла пик инфляции. Если в 2022 году она составляла 26,6%, то в 2023-м прогнозируется на уровне в 24%.
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