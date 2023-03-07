Рост ВВП Украины в этом году оценивается в 1% против прежнего прогноза в 3,2% — СМИ

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство экономики Украины пересмотрело прогноз роста ВВП страны в 2023 году и оценивает его теперь в 1%. Об этом сообщило в понедельник украинское издание «Страна».

Ранее ведомство считало, что рост ВВП в текущем году составит 3,2%. «Страна» ссылается на заместителя министра экономики Алексея Соболева, по словам которого, прогноз был ухудшен, потому что «военные действия не завершатся в середине года, а продлятся почти целый год».

Также он отметил, что, по всей видимости, Украина прошла пик инфляции. Если в 2022 году она составляла 26,6%, то в 2023-м прогнозируется на уровне в 24%.