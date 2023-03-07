Китай надеется, что Европа после кризиса на Украине обретет самостоятельность — глава МИД
10:32 07.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пекин надеется, что Европа после завершения кризиса на Украине обретет стратегическую самостоятельность. Об этом во вторник на ежегодной пресс-конференции на полях сессии Всекитайского собрания народных представителей (парламент) заявил глава МИД КНР Цинь Ган.
«Мы будем надеяться, что Европа, пережив тяжелое испытание украинским кризисом, сможет извлечь из этого урок, приобрести настоящую стратегическую самостоятельность и добиться устойчивого развития», — сказал он.
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