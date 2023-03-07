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НОВОСТИ

Объем выданной ипотеки в РФ в 2023 г. будет сопоставим с показателями прошлого года — НКР

11:00 07.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские банки в 2023 году выдадут новые ипотечные кредиты в объеме 4,6-5 трлн руб., что сопоставимо с прошлым годом. Об этом сообщается в исследовании рейтингового агентства НКР.

«В 2023 году российские банки выдадут новые ипотечные кредиты в сопоставимых с прошлым годом объемах (4,6-5,0 трлн руб.) даже в условиях роста ставок и ужесточения регулирования. Поддержат спрос сохранение льготной программы, увеличение материнского капитала и стабилизация цен на новое жилье. В результате ипотечный портфель по итогам года может приблизиться к 16 трлн руб. (+15,6%) с учетом ожидаемого НКР объема выдачи на сумму 4,6-5,0 трлн руб.», — говорится в материалах.

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