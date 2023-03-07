В США с начала года произошло уже более 100 случаев массовой стрельбы
11:05 07.03.2023
Уже 104 случая массовой стрельбы произошло в США с начала этого года. Об этом во вторник сообщила исследовательская организация Gun Violence Archive («Ган вайэленс аркайв») на своем сайте.
По ее данным, за первые два месяца 2023 года почти 3 тыс. человек погибли от огнестрельного оружия, пострадали 964 ребенка. Как отмечает телеканал Си-эн-эн, это рекордные показатели в истории США.
«Американцы устали опасаться, что они или их семьи станут следующими жертвами <…>. Эти регулярные американские трагедии должны стать призывом к действию для наших политических лидеров <…>. Цена политического бездействия <…> становится все более трагически очевидной», — сказал глава организации Brady Center to Prevent Gun Violence («Брэди сентер ту привент ган вайленс») Крис Браун.
По данным Gun Violence Archive, инциденты со стрельбой в США в 2022 году унесли жизни более 43,6 тыс. человек. Более 37,9 тыс. человек в прошлом году получили ранения, в том числе 4,4 тыс. детей. Свыше 1,6 тыс. детей погибли.
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