Товарооборот РФ и Китая с января по февраль вырос на 25,9%, до $33,68 млрд

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Товарооборот России и Китая с января по февраль вырос в годовом исчислении на 25,9%, превысив 33,68 млрд долларов. Об этом сообщило во вторник Главное таможенное управление КНР.

Как следует из опубликованных данных, экспорт из Китая в РФ за два месяца увеличился на 19,8% и составил около 15,03 млрд долларов. Импорт российских товаров и услуг вырос на 31,3%, до примерно 18,65 млрд долларов.

Таким образом, положительное сальдо России с января по февраль достигло 3,62 млрд долларов, номинально увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2022 года почти в три раза.