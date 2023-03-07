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НОВОСТИ

Товарооборот РФ и Китая с января по февраль вырос на 25,9%, до $33,68 млрд

11:20 07.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Товарооборот России и Китая с января по февраль вырос в годовом исчислении на 25,9%, превысив 33,68 млрд долларов. Об этом сообщило во вторник Главное таможенное управление КНР.

Как следует из опубликованных данных, экспорт из Китая в РФ за два месяца увеличился на 19,8% и составил около 15,03 млрд долларов. Импорт российских товаров и услуг вырос на 31,3%, до примерно 18,65 млрд долларов.

Таким образом, положительное сальдо России с января по февраль достигло 3,62 млрд долларов, номинально увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2022 года почти в три раза.

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