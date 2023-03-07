Приезжего из Средней Азии выдворят из РФ за намерение воевать на стороне ВСУ

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Управление ФСБ по Москве и Московской области объявило предупреждение приезжему из Средней Азии за намерение участвовать в боевых действиях на стороне Украины, его депортируют и запретят въезд в Россию. Как сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе УФСБ, приезжий собирался отправиться воевать за обещанную в интернете плату.

«С учетом того, что действия указанного иностранца были направлены против безопасности РФ и создали условия для совершения преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 359 УК РФ („Наемничество“), ему объявлено официальное предостережение о недопустимости таких действий. Принято решение о его депортации и закрытии въезда на территорию РФ», — сообщили в УФСБ.