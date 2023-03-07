В России выявили 10 449 случаев заражения коронавирусом за сутки
12:00 07.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 10 449, летальных исходов из-за ковида — на 42. Об этом сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Днем ранее в стране зарегистрировали 11 163 случая заражения и 38 смертей, всего с начала пандемии — 22 363 740 и 396 378 соответственно.
Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 14 373 против 9 166 днем ранее, до 21 700 795.
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