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Израиль атаковал аэропорт Алеппо, воздушная гавань выведена из строя — САНА

12:05 07.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Израиля нанесли в ночь на вторник воздушный удар по международному аэропорту Алеппо, в результате чего он был выведен из строя. Об этом сообщило агентство САНА со ссылкой на источник в силовых структурах арабской республики.

«Сегодня в 2:07 (совпадает с мск — прим. ТАСС) Израиль нанес воздушный удар по международному аэропорту Алеппо со стороны Средиземного моря», — рассказал собеседник агентства. По его словам, в результате агрессии аэропорт был выведен из строя, атака привела только к материальным потерям.

В этой связи Министерство транспорта Сирии сообщило, что после акта агрессии со стороны Израиля было принято решение перевести все рейсы, в том числе доставляющие гуманитарную помощь для населения затронутых недавними землетрясениями районов, в аэропорты Дамаска и Латакии. В министерстве добавили, что сотрудники ведомства приступили к оценке повреждений воздушной гавани Алеппо.

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