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НОВОСТИ

В Москве выявили 1 448 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:32 07.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 1 448 против 1 588 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф во вторник.

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 434 476 случаев заражения.

Число умерших из-за ковида в Москве за сутки возросло на 12 против 11 днем ранее. Всего с начала пандемии в городе зафиксировали 48 285 смертей. Количество выздоровевших за сутки увеличилось на 3 456, до 3 236 192.

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