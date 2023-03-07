Шольц заявил, что ФРГ перевыполнила план по экономии газа
13:05 07.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Германия справилась со сложностями в энергетической сфере, с которыми столкнулась перед началом зимы. С таким утверждением выступил во вторник канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая на экономической конференции в Берлине.
«В течение короткого времени мы стали независимыми от угля, газа и нефти из России», — сказал он. По его словам, не сбылся ни один из негативных сценариев, которые прогнозировались прошлой осенью.
«Мы отчасти перевыполнили свои цели», — добавил канцлер. Изначально кабмин Германии полагал, что подземные газохранилища к концу зимы будут заполнены на 40%, на деле же уровень заполненности составляет 70%, напомнил Шольц.
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