Шольц заявил, что ФРГ перевыполнила план по экономии газа

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германия справилась со сложностями в энергетической сфере, с которыми столкнулась перед началом зимы. С таким утверждением выступил во вторник канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая на экономической конференции в Берлине.

«В течение короткого времени мы стали независимыми от угля, газа и нефти из России», — сказал он. По его словам, не сбылся ни один из негативных сценариев, которые прогнозировались прошлой осенью.

«Мы отчасти перевыполнили свои цели», — добавил канцлер. Изначально кабмин Германии полагал, что подземные газохранилища к концу зимы будут заполнены на 40%, на деле же уровень заполненности составляет 70%, напомнил Шольц.