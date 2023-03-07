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НОВОСТИ

Предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло нет — Песков

13:20 07.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не видит никаких предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло, поэтому продолжает добиваться своих целей с помощью специальной военной операции, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Продолжается специальная военная операция. Никаких предпосылок для перехода в какое-то мирное русло в этой ситуации нет. И поэтому Россия добивается выполнения своих задач и достижения своих целей путем дальнейшего проведения СВО», — сказал он.

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