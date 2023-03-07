С запуском Большой кольцевой линии метро завершилось создание ТПУ «Нижегородская»

13:10

Станция «Нижегородская» Большой кольцевой (БКЛ) и Некрасовской линий метро - часть крупнейшего транспортно-пересадочного узла в Европе, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. По его словам, после пуска новой кольцевой линии создание этого узла полностью завершено.

Транспортно-пересадочный узел объединяет Большую кольцевую и Некрасовскую линии метро, Московское центральное кольцо (МЦК), четвертый Московский центральный диаметр (МЦД-4), а также остановки наземного транспорта.

Также на узле действует объединенное здание эксплуатационного персонала (ОЗЭП) с зоной пересадки пассажиров и центром их обслуживания. «На подземном уровне здания с атриумом расположен терминал №2, зона распределения пассажиропотоков, зал ожидания с буфетом, а также административно-бытовые и инженерные помещения, - отметил Бочкарёв. - Из терминала №1 пассажиры смогут попасть в торговые галереи».

По словам гендиректора «Мосинжпроекта» Юрия Кравцова, для удобства пассажиров, в том числе маломобильных, на территории пересадочного узла создана безбарьерная среда - устроены лестницы с пандусами, лифты и эскалаторы.

Центральным визуальным объектом транспортно-пересадочного узла стала 15-метровая стела «Московские кольца», символически изображающая два кольца московского рельсового транспорта – БКЛ и МЦК.