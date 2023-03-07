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НОВОСТИ

Лукашенко заявил, что на Украине были подготовлены террористы для диверсии в Энгельсе

13:32 07.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил во вторник, что на территории Украины были подготовлены террористы для произошедшей в декабре прошлого года диверсии на российском аэродроме в Энгельсе.

«Теракт против российских самолетов в Энгельсе был совершен несколько месяцев тому назад. [Запечатленные] <…> из космоса [кадры с результатами] <…> теракта мы увидели. Поврежденные российские самолеты стратегического назначения. Это было поручено не ему (заброшенному в Белоруссию террористу — прим. ТАСС). Это было поручено другим группам, которые были тщательно подготовлены вместе с нашим так называемым террористом на территории Украины», — приводит слова Лукашенко на церемонии вручения госнаград агентство БелТА.

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