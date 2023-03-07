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Потери ВСУ за февраль выросли на 40%, превысив 11 тыс. человек — Шойгу

14:00 07.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за февраль увеличились на 40%, превысив 11 тыс. человек. Об этом сообщил во вторник министр обороны России Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

«Наблюдается значительный рост потерь среди личного состава ВСУ. Только в феврале они увеличились более чем на 40% по сравнению с январем и составили свыше 11 тысяч военнослужащих. В этой связи удивляет безразличие к своему народу киевского режима, который не считается с огромными людскими потерями в угоду западным кураторам», — сказал он.

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