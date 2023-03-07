Лукашенко сообщил о задержании причастных к попытке диверсии в отношении российского самолета А-50

14:12 Источник: Интерфакс

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о задержании причастных к диверсии на аэродроме "Мачулищи": это был завербованный спецслужбами Украины в 2014 году россиянин.

"Президент рассказал о задержании в Беларуси террориста украинских спецслужб и его пособников, которые причастны к попытке диверсии в отношении самолета А-50 на аэродроме "Мачулищи", - передал во вторник близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого".

Подробности сообщило агентство БелТА. "Служба безопасности Украины, руководство ЦРУ не то сбоку, не то за спиной разрабатывают операцию против республики Беларусь. Был подготовлен террорист. Он россиянин, с российским паспортом, имеет украинский паспорт. Родился в Кривом Роге, жил в Крыму. Родственники в Австрии некоторые, некоторые остались в Киеве. Он был завербован спецслужбой Украины в 2014 вроде году. Айтишник или хорошо разбирающийся в IT-технологиях. Готовился для совершения террористических актов", - сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство.

По словам Лукашенко, диверсанта готовила СБУ. "То, что мы увидели, реализуя операцию в Беларуси, это действительно было что-то невероятное. Были задействованы самые высокие технологии. Он был обучен всему этому не за один месяц. После подготовки он был маршрутирован (так говорят в КГБ) на нашу территорию", - сказал президент Белоруссии.

Лукашенко также сообщил, что для задержания диверсанта закрывалась граница с Россией.