Лукашенко сообщил о задержании причастных к попытке диверсии в отношении российского самолета А-50
14:12 07.03.2023 Источник: Интерфакс
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о задержании причастных к диверсии на аэродроме "Мачулищи": это был завербованный спецслужбами Украины в 2014 году россиянин.
"Президент рассказал о задержании в Беларуси террориста украинских спецслужб и его пособников, которые причастны к попытке диверсии в отношении самолета А-50 на аэродроме "Мачулищи", - передал во вторник близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого".
Подробности сообщило агентство БелТА. "Служба безопасности Украины, руководство ЦРУ не то сбоку, не то за спиной разрабатывают операцию против республики Беларусь. Был подготовлен террорист. Он россиянин, с российским паспортом, имеет украинский паспорт. Родился в Кривом Роге, жил в Крыму. Родственники в Австрии некоторые, некоторые остались в Киеве. Он был завербован спецслужбой Украины в 2014 вроде году. Айтишник или хорошо разбирающийся в IT-технологиях. Готовился для совершения террористических актов", - сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство.
По словам Лукашенко, диверсанта готовила СБУ. "То, что мы увидели, реализуя операцию в Беларуси, это действительно было что-то невероятное. Были задействованы самые высокие технологии. Он был обучен всему этому не за один месяц. После подготовки он был маршрутирован (так говорят в КГБ) на нашу территорию", - сказал президент Белоруссии.
Лукашенко также сообщил, что для задержания диверсанта закрывалась граница с Россией.
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