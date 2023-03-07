Винер заявила, что России нечему учиться у мировой художественной гимнастики
14:32 07.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Аналогов российским спортсменам, тренерам и спортивным сооружениям в мировой художественной гимнастике нет. Об этом во вторник заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер, выступая на церемонии вручения государственных наград в здании Олимпийского комитета России.
Во вторник в Олимпийском комитете России помощник президента РФ Игорь Левитин вручил государственные награды женщинам из спортивной отрасли — выдающимся тренерам, врачам и другим специалистам. Винер была удостоена благодарности президента РФ за обеспечение успешной подготовки спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений на Олимпийских играх в Токио.
«Я очень счастлива сегодня присутствовать здесь, — сказал Винер. — Благодарность президента РФ — что может быть выше этого? Ничего. Огромное спасибо за то, что вы поддерживаете нас, спортсменов. За то, что наша страна делает все возможное и невозможное, чтобы наш спорт прогрессировал и двигался вперед».
«Сейчас у нас во дворце художественной гимнастики был [Вячеслав] Володин (спикер Госдумы — прим. ТАСС), он видел огромное количество детей, которые занимаются, — продолжила глава ВФХГ. — И без всякой подготовки они хором сказали спасибо. Он спросил: „У других стран тоже есть чему поучиться?“. Нет, аналогов нашим залам, нашим гимнастам, наших тренерам в мире нет».
Винер также поблагодарила правительство РФ за поддержку спортсменов и тренеров. «Ради этого стоит жить. Спасибо правительству, что так относятся к спорту, это мирный участок работы. И сейчас, в такое время, даже больше уделяется внимание спортсменам и тренерам-преподавателям», — заключила Винер.
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