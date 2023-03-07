Диверсия против А-50 под Минском не могла произойти без согласия Зеленского — Лукашенко
15:32 07.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Совершенная на аэродроме Мачулищи под Минском диверсия против самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) ВКС РФ А-50 не могла быть проведена без ведома президента Украины Владимира Зеленского. Об этом во вторник заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
«Я еще как-то думал, что Украине нужен мир, что Зеленский болеет за свой народ. <…> Такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны и главнокомандующим. Это я вам говорю как президент», — приводит слова Лукашенко агентство БелТА.
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