В столице Бангладеш произошел мощный взрыв

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 8 человек погибли, еще более 100 получили ранения в результате взрыва во вторник в здании, расположенном в Дакке, столице и крупнейшем городе Бангладеш. Об этом со ссылкой на пожарных сообщила газета «Дейли стар».

По ее данным, на месте работают пять пожарных расчетов. Из-за взрыва повреждены пятиэтажный и семиэтажный дома, находящиеся рядом.

Причины взрыва пока не установлены.