В столице Бангладеш произошел мощный взрыв
16:12 07.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По меньшей мере 8 человек погибли, еще более 100 получили ранения в результате взрыва во вторник в здании, расположенном в Дакке, столице и крупнейшем городе Бангладеш. Об этом со ссылкой на пожарных сообщила газета «Дейли стар».
По ее данным, на месте работают пять пожарных расчетов. Из-за взрыва повреждены пятиэтажный и семиэтажный дома, находящиеся рядом.
Причины взрыва пока не установлены.
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