Международные резервы РФ в феврале снизились на 3,82% — до $574,247 млрд

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международные резервы РФ на 1 марта 2023 года составили $574,247 млрд, что на 3,82% (или на $22,788 млрд) ниже показателя на начало февраля, говорится в материалах ЦБ РФ.

На 1 марта 2022 года международные резервы составляли $617,133 млрд.