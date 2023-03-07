В Артемовске находится до 20 тысяч бойцов ВСУ, идут тяжелейшие бои — Пригожин

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске (украинское название — Бахмут) составляет от 12 до 20 тысяч, в настоящее время за город круглосуточно идут тяжелейшие бои. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

«В Бахмуте, по разным оценкам, от 12 до 20 тысяч бойцов ВСУ, — приводятся слова Пригожина его пресс-служба. — И днем, и ночью идут тяжелейшие бои, но украинцы никуда не сбегают. Люди у [президента Украины Владимира] Зеленского не кончаются, в „мясорубку“ подкидывают все новые и новые тысячи».