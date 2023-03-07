Собянин: Флагманский центр Склифа начал принимать первых пациентов
17:02 07.03.2023
Московский флагманский центр НИИ скорой помощи имени Склифосовского начал принимать пациентов. «Такие центры оказывают экстренную помощь по новому стандарту: все, от диагностики до хирургии, - в кратчайшие сроки», - отметил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Новый подход к маршрутизации пациентов позволяет при необходимости отправлять пациента из машины скорой помощи сразу в реанимацию или операционную. В центре подготовлены девять операционных, где можно выполнять дообследование прямо во время операции. Две из них гибридные и там могут одновременно действовать врачи разных направлений.
«Команда флагманского центра прошла обучение по уникальной программе. Отработаны алгоритмы действий по каждому экстренному случаю», - отметил мэр, по словам которого, учреждение оснащено медтехникой последнего поколения, а на крыше нового корпуса есть вертолетная площадка.
Напомним, в январе начал принимать пациентов первый флагманский центр в городской клинической больнице имени Вересаева. Планируется открыть еще четыре центра на базе крупнейших многопрофильных стационаров. Таким образом в Москве будут действовать шесть корпусов в разных округах города, каждый из которых сможет принимать порядка 200 пациентов в день.
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