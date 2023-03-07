Из украинского плена вернулись 90 российских военных — МО РФ

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Девяносто российских военнослужащих были возвращены с подконтрольной Киеву территории, сообщили во вторник журналистам в Минобороны РФ.

«7 марта в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 90 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — сказали в ведомстве.

Там отметили, что самолетами Военно-транспортной авиации ВКС России военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. «Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», — добавили в ведомстве.