В Белом доме, ссылаясь на разведку, предложили свою версию подрывов СП-1 и СП-2 - NYT
19:00 07.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Согласно им, группировка якобы действовала без ведома президента Украины Владимира Зеленского и центральных властей в Киеве.
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