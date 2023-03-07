В Белом доме, ссылаясь на разведку, предложили свою версию подрывов СП-1 и СП-2 - NYT

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новые разведданные свидетельствуют, что диверсии на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» могла осуществить проукраинская группировка. Об этом сообщает во вторник газета «Нью-Йорк таймс» со ссылкой на источники в администрации США, ознакомившиеся с новыми данными американской разведки.

Согласно им, группировка якобы действовала без ведома президента Украины Владимира Зеленского и центральных властей в Киеве.