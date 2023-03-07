США так и неизвестно, кто взорвал газопроводы СП-1и СП-2 и кто за это заплатил - NYT
19:40 07.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Чиновники США отмечают, пишет газета, что многое остается неясным относительно того, кто осуществил диверсии и с кем они связаны. По данным «Нью-Йорк таймс», новые данные разведки указывают на то, что за атакой стоят оппоненты российского руководства, но в них «не указывается, кто входил в эту группировку, кто руководил или платил за операцию».Как указывает «Нью-Йорк таймс», опрошенные ей американские чиновники не раскрывают методов получения разведданных, степени их достоверности, а также того, что из себя представляет эта информация.
НОВОСТИ
- 20:30 07.03.2023
- Поддерживая Украину, США спасают американцев от гибели - Кирби
- 19:00 07.03.2023
- В Белом доме, ссылаясь на разведку, предложили свою версию подрывов СП-1 и СП-2 - NYT
- 17:40 07.03.2023
- Из украинского плена вернулись 90 российских военных — МО РФ
- 17:12 07.03.2023
- В Артемовске находится до 20 тысяч бойцов ВСУ, идут тяжелейшие бои — Пригожин
- 15:00 07.03.2023
- В спецоперации принимают участие более 1 тыс. женщин — Шойгу
- 14:00 07.03.2023
- Потери ВСУ за февраль выросли на 40%, превысив 11 тыс. человек — Шойгу
- 13:00 07.03.2023
- Российские войска усиливают фортификационные сооружения на левом берегу Днепра
- 12:20 07.03.2023
- Силы РФ контролируют почти половину Артемовска — советник Пушилина
- 12:05 07.03.2023
- Израиль атаковал аэропорт Алеппо, воздушная гавань выведена из строя — САНА
- 09:32 07.03.2023
- Киев усиливает группировку ВСУ в Артемовске, чтобы предотвратить его окружение — Марочко
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать