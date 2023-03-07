США так и неизвестно, кто взорвал газопроводы СП-1и СП-2 и кто за это заплатил - NYT

19:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Разведка США пока не может сказать, кто был заказчиком диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», предположительно осуществленных проукраинской группировкой. Об этом сообщила во вторник газета «Нью-Йорк таймс» со ссылкой на источники.

Чиновники США отмечают, пишет газета, что многое остается неясным относительно того, кто осуществил диверсии и с кем они связаны. По данным «Нью-Йорк таймс», новые данные разведки указывают на то, что за атакой стоят оппоненты российского руководства, но в них «не указывается, кто входил в эту группировку, кто руководил или платил за операцию».

Как указывает «Нью-Йорк таймс», опрошенные ей американские чиновники не раскрывают методов получения разведданных, степени их достоверности, а также того, что из себя представляет эта информация.