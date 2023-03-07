Генсек ООН приехал в Киев, но в Москву не собирается

20:41 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл на Украину, где в среду проведет встречу с президентом страны Владимиром Зеленским по продлению зерновой сделки. Об этом сообщил во вторник на брифинге заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

«Генеральный секретарь ранее сегодня прибыл в Польшу, а сейчас уже находится на Украине и направляется в Киев для встречи с президентом Владимиром Зеленским», — сказал он.

Антониу Гутерриш не планирует визита в Россию после поездки в Киев в среду для переговоров по зерновой сделке. Об этом заявил во вторник на брифинге заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

«Поездка в Москву сейчас не планируется. Генеральный секретарь вернется в Нью-Йорк в четверг вечером», — сказал он.