Поддерживая Украину, США спасают американцев от гибели - Кирби
20:30 07.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Он задался вопросом о том, что может произойти в случае, если «США и их союзники» прекратят сейчас поддержку Украины. «Сколько еще материальных и человеческих жертв, в том числе среди американцев, это повлечет? Президент [США Джо Байден] уверен, что это будет стоить нам в разы дороже того, во сколько обходится сейчас поддержка Украины на поле боя», — продолжил он.
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