Поддерживая Украину, США спасают американцев от гибели - Кирби

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отказ от противодействия РФ на Украине привел бы к более крупным потерям США, в том числе гибели американцев. С таким утверждением выступил во вторник на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

Он задался вопросом о том, что может произойти в случае, если «США и их союзники» прекратят сейчас поддержку Украины. «Сколько еще материальных и человеческих жертв, в том числе среди американцев, это повлечет? Президент [США Джо Байден] уверен, что это будет стоить нам в разы дороже того, во сколько обходится сейчас поддержка Украины на поле боя», — продолжил он.