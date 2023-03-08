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НОВОСТИ

Госдеп США готов ввести санкции в отношении представителей властей Грузии

22:45 07.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США не исключают возможности введения санкций в отношении представителей властей Грузии из-за ситуации вокруг закона об иноагентах. Об этом заявил во вторник на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

«Я не буду называть конкретных лиц или компании, которые могут быть подвергнуты американским или другим санкциям. Но у нас есть набор инструментов, которые позволяют нам в любой стране мира привлечь к ответственности любого, кто ответственен за подавление прав человека», — заявил он, отвечая на вопрос о возможности введения США санкций в связи с принятием грузинской версии законопроекта об иноагентах.

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