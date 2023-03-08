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Восточная часть Артемовска взята под контроль российскими силами - Пригожин

09:40 08.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские силы полностью взяли под контроль восточную часть Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом сообщил в среду основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

«Подразделения ЧВК „Вагнер“ заняли всю восточную часть Бахмута. Все, что восточнее реки Бахмутки, полностью находится под контролем ЧВК „Вагнер“, — сказал Пригожин, чьи слова опубликовала его пресс-служба в своем Telegram-канале.

Артемовск расположен в подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои. 16 февраля врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские силы взяли все основные высоты в районе Артемовска.

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