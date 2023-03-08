Восточная часть Артемовска взята под контроль российскими силами - Пригожин
09:40 08.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Подразделения ЧВК „Вагнер“ заняли всю восточную часть Бахмута. Все, что восточнее реки Бахмутки, полностью находится под контролем ЧВК „Вагнер“, — сказал Пригожин, чьи слова опубликовала его пресс-служба в своем Telegram-канале.
Артемовск расположен в подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои. 16 февраля врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские силы взяли все основные высоты в районе Артемовска.
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