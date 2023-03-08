Военный конфликт на Украине спровоцирован вмешательством США - эксперт

10:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Действия США, вмешивавшихся в суверенные дела Киева и настраивавших его против Москвы, стали такой же причиной конфликта, как и присутствие откровенных русофобов в администрации президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение в среду в беседе с корр. ТАСС выразил австралийский эксперт в области международной политэкономии Скотт Бёрчилл, профессор Университета им. Дикина.



«Это не новая проблема. Фактически мы наблюдаем последствия распада СССР, после которого странам так и не удалось построить новую архитектуру безопасности в Восточной Европе», — считает Бёрчилл. Он отметил, что Соединенные Штаты неумолимо, на протяжении десятилетий, продвигали НАТО к российской границе, несмотря на заверения в обратном, и реакция Москвы не должна вызывать удивления. «Сейчас важнее всего найти пути для завершения военных действий на условиях, в целом приемлемых для двух основных участников конфликта, а не для всех заинтересованных сторон», — подчеркнул он. При этом профессор высказал мнение, что военная операция РФ на Украине противоречит международному праву и Уставу ООН.



По мнению эксперта, не только исторический контекст ситуации на Украине предельно точно объясняет действия России, начавшей специальную военную операцию. «Вмешательство США в суверенные дела Украины с целью настроить Киев против Москвы — это серьезная проблема, как и присутствие откровенных русофобов в администрации [украинского президента Владимира] Зеленского. Вне зависимости от того, кто находится у власти в России, [президент Владимир] Путин или кто-то другой, нельзя было ожидать, что российский лидер позволит событиям развиваться в направлении [роста агрессии в адрес РФ], не предприняв каких-либо действий», — отметил Бёрчилл.



