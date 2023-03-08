0
0
148
НОВОСТИ

Военный конфликт на Украине спровоцирован вмешательством США - эксперт

10:50 08.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Действия США, вмешивавшихся в суверенные дела Киева и настраивавших его против Москвы, стали такой же причиной конфликта, как и присутствие откровенных русофобов в администрации президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение в среду в беседе с корр. ТАСС выразил австралийский эксперт в области международной политэкономии Скотт Бёрчилл, профессор Университета им. Дикина.

«Это не новая проблема. Фактически мы наблюдаем последствия распада СССР, после которого странам так и не удалось построить новую архитектуру безопасности в Восточной Европе», — считает Бёрчилл. Он отметил, что Соединенные Штаты неумолимо, на протяжении десятилетий, продвигали НАТО к российской границе, несмотря на заверения в обратном, и реакция Москвы не должна вызывать удивления. «Сейчас важнее всего найти пути для завершения военных действий на условиях, в целом приемлемых для двух основных участников конфликта, а не для всех заинтересованных сторон», — подчеркнул он. При этом профессор высказал мнение, что военная операция РФ на Украине противоречит международному праву и Уставу ООН.

По мнению эксперта, не только исторический контекст ситуации на Украине предельно точно объясняет действия России, начавшей специальную военную операцию. «Вмешательство США в суверенные дела Украины с целью настроить Киев против Москвы — это серьезная проблема, как и присутствие откровенных русофобов в администрации [украинского президента Владимира] Зеленского. Вне зависимости от того, кто находится у власти в России, [президент Владимир] Путин или кто-то другой, нельзя было ожидать, что российский лидер позволит событиям развиваться в направлении [роста агрессии в адрес РФ], не предприняв каких-либо действий», — отметил Бёрчилл.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:10 08.03.2023
В Тбилиси митингующих начали разгонять слезоточивым газом и водометами
0
15
11:20 08.03.2023
Катастрофа поезда в Греции спровоцировала забастовку профсоюзов
0
124
11:10 08.03.2023
Байден готов подписать законопроект о запрете приложения TikTok
0
139
09:45 08.03.2023
У российских дипломатов отозвали аккредитацию на энергофорум в Хьюстоне - генконсул
0
283
09:40 08.03.2023
Восточная часть Артемовска взята под контроль российскими силами - Пригожин
0
290
22:45 07.03.2023
Госдеп США готов ввести санкции в отношении представителей властей Грузии
0
950
20:41 07.03.2023
Генсек ООН приехал в Киев, но в Москву не собирается
0
932
20:30 07.03.2023
Поддерживая Украину, США спасают американцев от гибели - Кирби
0
1073
19:40 07.03.2023
США так и неизвестно, кто взорвал газопроводы СП-1и СП-2 и кто за это заплатил - NYT
0
1028
19:36 07.03.2023
Мэр Собянин: Более 1400 площадок проекта "День без турникетов" смогут посетить горожане в этом году
0
943

Возврат к списку