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В Тбилиси митингующих начали разгонять слезоточивым газом и водометами

12:10 08.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы специального назначения приступили к разгону митинга в Тбилиси у парламента с применением слезоточивого газа и водометов. Об этом в среду сообщает корр. ТАСС с места событий.

Спецназ наступает на митингующих с двух сторон — с площади Свободы и улицы 9 апреля. Площадь перед парламентом полностью окутана дымом от газа. Люди разбежались на близлежащие улицы. До этого звучало обращение к протестующим разойтись.

Силовикам впоследствии удалось полностью освободить территорию, прилегающую к парламенту, от митингующих. Спецназ постепенно занимает площадь перед парламентом. По-прежнему звучит сирена и призывы к людям разойтись. Дым на площади перед зданием законодательного органа уже рассеялся.

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