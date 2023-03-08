Для обсуждения зерновой сделки в Киев прибыл генсек ООН

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в среду прибыл в Киев с визитом для обсуждения возможного продления зерновой сделки.



«Генеральный секретарь Антониу Гутерриш в Киеве. Позднее сегодня он встретится с [президентом Украины] Владимиром Зеленским в Киеве для обсуждения продления черноморской зерновой инициативы во всех аспектах, а также других насущных вопросов», — сообщил представитель Гутерриша в «Твиттере».



