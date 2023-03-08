Переговоры о встрече глав МИД РФ, Турции и Сирии в Москве пройдут на следующей неделе
13:40 08.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Первая встреча прошла в трехстороннем формате (между представителями военных ведомств трех стран — прим. ТАСС). Министр иностранных дел Ирана сказал, что они хотели бы участвовать в этих встречах. Мы, Турция, сказали, что в этом нет ничего плохого, — подчеркнул он. — Мы также сказали русским, что нет никаких проблем с участием Ирана. Работа над встречей министров иностранных дел продолжается. Она пройдет в четырехстороннем формате. Россия предложила провести техническую встречу в рамках этой работы. Для этого наш заместитель министра примет участие во встрече в Москве на следующей неделе».
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