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Переговоры о встрече глав МИД РФ, Турции и Сирии в Москве пройдут на следующей неделе

13:40 08.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Технические переговоры на уровне заместителей министров иностранных дел России, Турции и Сирии пройдут на следующей неделе в Москве, на них будут обсуждаться вопросы организации встречи глав МИД трех стран. Об этом заявил в среду министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам переговоров с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном.

«Первая встреча прошла в трехстороннем формате (между представителями военных ведомств трех стран — прим. ТАСС). Министр иностранных дел Ирана сказал, что они хотели бы участвовать в этих встречах. Мы, Турция, сказали, что в этом нет ничего плохого, — подчеркнул он. — Мы также сказали русским, что нет никаких проблем с участием Ирана. Работа над встречей министров иностранных дел продолжается. Она пройдет в четырехстороннем формате. Россия предложила провести техническую встречу в рамках этой работы. Для этого наш заместитель министра примет участие во встрече в Москве на следующей неделе».


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