Глава ВТБ считает, что российские бизнесмены должны забыть о дружбе с Западом
17:50 08.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы, бизнесмены, были главными проводниками открытости России Западу. Однако реакция Запада на события 24 февраля 2022 года, эта волна ненависти по отношению к нам, санкции, судебные преследования заставляют нас взглянуть на Запад по-другому. Мы должны забыть о нашей дружбе с Западом. И надолго… Поскольку санкции, увы, продлятся дольше, чем военные действия», — сказал Костин в интервью французской газете Les Echos.
Он также подчеркнул, что «Запад ошибается насчет того, как в России происходит взаимодействие между властью и банковским сектором». «Мы работаем исключительно по бизнес-правилам. Государство, являясь основным акционером, никогда не вмешивается в нашу работу. Мы политически не ангажированы. Это в 1990-е годы олигархи обладали политическим влиянием, используя свои финансовые рычаги. Но уже в 2000-е годы с приходом к власти президента [Владимира] Путина это влияние на Кремль закончилось. Сегодня санкции имеют обратный эффект», — пояснил глава ВТБ.
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