Студентке сменившей пол отказали в выдаче дубликата диплома на новое имя

18:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет (ПСТГУ) отказался выдавать дубликат диплома на новое — мужское — имя бывшей студентке ПСТГУ, решившей сменить пол уже после окончания обучения в вузе, первоначально же диплом этой выпускнице был выдан. Об этом говорится в официальном заявлении администрации ПСТГУ, имеющемся в распоряжении ТАСС.



Ранее некоторые СМИ и телеграм-каналы сообщили о том, что один из православных вузов якобы отказался выдать диплом выпускнику, который во время обучения сменил пол.



«В действительности диплом был выдан выпускнице ПСТГУ прежде, чем она сменила пол. После того как выпускница сменила пол, она обратилась в ПСТГУ за дубликатом диплома, оформленном на новое мужское имя. Дубликат — по-существу не являющийся дубликатом, речь идет о полноценном дипломе — не был выдан, на что ПСТГУ имеет право в соответствии с религиозной мировоззренческой основой самого бытия университета, с убеждениями его учредителя, создателей и руководства, с нормами международного права и законодательства Российской Федерации», — говорится в разъяснении вуза.



