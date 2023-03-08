Боррель призвал не бояться правды о "Северном потоке", но обсуждать отказался
19:20 08.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Про „Северный поток“ — это серьезная вещь, очень серьезная вещь. Главное, никогда не бойтесь правды. Я вот никогда не боюсь правды, любой правды. Но то, что мы обсуждаем сейчас, — это спекуляции. Расследование о реальных обстоятельствах еще продолжается в Швеции, Дании и Германии, давайте будем серьезны. Пока идет расследование, мы не можем сделать никаких выводов. Давайте дождемся конца расследования», — сказал он в среду на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров обороны ЕС в Стокгольме.
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