Боррель призвал не бояться правды о "Северном потоке", но обсуждать отказался

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель призвал «не бояться правды о диверсии на „Северных потоках“, но отказался обсуждать, кто может стоять за ней, призвав дождаться завершения официального расследования.



«Про „Северный поток“ — это серьезная вещь, очень серьезная вещь. Главное, никогда не бойтесь правды. Я вот никогда не боюсь правды, любой правды. Но то, что мы обсуждаем сейчас, — это спекуляции. Расследование о реальных обстоятельствах еще продолжается в Швеции, Дании и Германии, давайте будем серьезны. Пока идет расследование, мы не можем сделать никаких выводов. Давайте дождемся конца расследования», — сказал он в среду на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров обороны ЕС в Стокгольме.





