Дуда заявил, что Польша готова передать Украине свои истребители МиГ-29

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша готова поставить Украине находящиеся на ее вооружении истребители МиГ-29. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в вышедшем в эфир в среду интервью телеканалу Си-эн-эн.



«Остающиеся в Польше самолеты МиГ-29, которые находятся в рабочем состоянии и стоят на вооружении наших воздушных сил, мы готовы передать. Я уверен, что Украина сможет их использовать, потому что у Украины есть в настоящее время пилоты, умеющие управлять этими машинами», — сказал он.



Дуда выразил уверенность, что в будущем Украине необходимо будет поставить F-16. «Я считаю, что Вооруженные силы Украины в будущем будут использовать F-16. Поэтому обучение летчиков сейчас так важно», — добавил он.





