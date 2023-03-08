Дуда заявил, что Польша готова передать Украине свои истребители МиГ-29
20:30 08.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Остающиеся в Польше самолеты МиГ-29, которые находятся в рабочем состоянии и стоят на вооружении наших воздушных сил, мы готовы передать. Я уверен, что Украина сможет их использовать, потому что у Украины есть в настоящее время пилоты, умеющие управлять этими машинами», — сказал он.
Дуда выразил уверенность, что в будущем Украине необходимо будет поставить F-16. «Я считаю, что Вооруженные силы Украины в будущем будут использовать F-16. Поэтому обучение летчиков сейчас так важно», — добавил он.
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