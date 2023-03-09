Россия располагает крупнейшим в мире ядерным арсеналом, считает разведка США

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

РФ располагает крупнейшим в мире и наиболее мощным ядерным арсеналом, продолжает наращивать и модернизировать его. Такой вывод содержится в несекретной версии ежегодного отчета американского разведывательного сообщества «О мировых угрозах» Соединенным Штатам. Этот документ был обнародован в среду в связи со слушаниями в специальном комитете по разведке Сената Конгресса США, на которых выступают в открытом и затем закрытом режимах руководители национальных спецслужб.

«Россия располагает крупнейшим и наиболее мощным арсеналом ядерного оружия, она продолжает расширять и модернизировать свои возможности в области ядерных вооружений», — указывается в документе. Составители отчета подчеркивают, что РФ «продолжает совершенствовать» ядерные ракеты большой дальности, а также подводные системы доставки, способные «обходить системы ПРО США».

Кроме того, как указывается в документе, Россия «наращивает и модернизирует» нестратегические вооружения, способные нести «как ядерный, так и неядерный заряд». Авторы считают, что Москва рассматривает эти вооружения в качестве средства «сдерживания противников, контроля эскалации возможных боевых действий и противостояния обычным силам США и их союзников».