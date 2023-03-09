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НОВОСТИ

ЦРУ говорило ФРГ о возможной связи украинцев с взрывами на «Северных потоках» — WSJ

09:05 09.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) в июне–июле 2022 года направило Федеральной разведывательной службе Германии информацию о том, что трое украинских граждан могут готовиться к диверсии на трубопроводе «Северный поток». Об этом сообщает в среду газета «Уолл-стрит джорнэл» со ссылкой на неназванных представителей администрации, знакомых с докладом о последних выводах разведки.

В частности, трое указанных граждан Украины пытались взять в аренду судно в прибалтийских странах.

Газета указывает, что выводы об ответственности проукраинской группировки не являются окончательными, однако возможность причастности к взрывам Украины не исключалась с самого начала расследования.

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