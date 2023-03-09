Спецназ в Грузии вытеснил демонстрантов с проспекта Руставели в центре столицы
09:20 09.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правоохранители в четверг разогнали протестующих против принятия законопроекта об иноагентах на проспекте Руставели в грузинской столице водометами и слезоточивым газом, также начались массовые задержания. Трансляцию в прямом эфире ведут местные телеканалы.
Спецназ долгое время стоял на прилегающей к парламенту на проспекте Руставели территории, протестующие бросали в силовиков камни, бутылки и другие предметы. Несколько минут назад правоохранители приступили к окончательному разгону демонстрантов на центральном проспекте столицы. Одновременно проходило задержание граждан.
НОВОСТИ
- 09:00 09.03.2023
- Россия располагает крупнейшим в мире ядерным арсеналом, считает разведка США
- 20:30 07.03.2023
- Поддерживая Украину, США спасают американцев от гибели - Кирби
- 19:00 07.03.2023
- В Белом доме, ссылаясь на разведку, предложили свою версию подрывов СП-1 и СП-2 - NYT
- 17:40 07.03.2023
- Из украинского плена вернулись 90 российских военных — МО РФ
- 17:12 07.03.2023
- В Артемовске находится до 20 тысяч бойцов ВСУ, идут тяжелейшие бои — Пригожин
- 15:00 07.03.2023
- В спецоперации принимают участие более 1 тыс. женщин — Шойгу
- 14:00 07.03.2023
- Потери ВСУ за февраль выросли на 40%, превысив 11 тыс. человек — Шойгу
- 13:00 07.03.2023
- Российские войска усиливают фортификационные сооружения на левом берегу Днепра
- 12:20 07.03.2023
- Силы РФ контролируют почти половину Артемовска — советник Пушилина
- 12:05 07.03.2023
- Израиль атаковал аэропорт Алеппо, воздушная гавань выведена из строя — САНА
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать