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НОВОСТИ

Спецназ в Грузии вытеснил демонстрантов с проспекта Руставели в центре столицы

09:20 09.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правоохранители в четверг разогнали протестующих против принятия законопроекта об иноагентах на проспекте Руставели в грузинской столице водометами и слезоточивым газом, также начались массовые задержания. Трансляцию в прямом эфире ведут местные телеканалы.

Спецназ долгое время стоял на прилегающей к парламенту на проспекте Руставели территории, протестующие бросали в силовиков камни, бутылки и другие предметы. Несколько минут назад правоохранители приступили к окончательному разгону демонстрантов на центральном проспекте столицы. Одновременно проходило задержание граждан.

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