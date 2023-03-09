Спецназ в Грузии вытеснил демонстрантов с проспекта Руставели в центре столицы

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правоохранители в четверг разогнали протестующих против принятия законопроекта об иноагентах на проспекте Руставели в грузинской столице водометами и слезоточивым газом, также начались массовые задержания. Трансляцию в прямом эфире ведут местные телеканалы.

Спецназ долгое время стоял на прилегающей к парламенту на проспекте Руставели территории, протестующие бросали в силовиков камни, бутылки и другие предметы. Несколько минут назад правоохранители приступили к окончательному разгону демонстрантов на центральном проспекте столицы. Одновременно проходило задержание граждан.