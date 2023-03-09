Посол РФ назвал прославлением нацизма награждение Паевской из «Азова» в Белом доме

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вручение в среду награды International Women of Courage Award Юлии Паевской из националистического полка «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) в Белом доме является прославлением нацизма и позором. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, комментируя прошедшую церемонию.

«Это позор. В голове не укладывается, что в стенах Белого дома могут чествовать нацистов. Для тех, кто не знает: Паевская с позывным „Тайра“ — украинская террористка-головорез, чьи руки обагрены кровью стариков, женщин и детей», — подчеркнул Антонов, слова которого приводит пресс-служба посольства.

«Получается, что Соединенные Штаты ради цели насолить России готовы прославлять нацизм. Местным правящим кругам должно быть стыдно перед американскими и советскими ветеранами, которые ценой своих жизней освобождали мир от „коричневой чумы“, — добавил руководитель российского диппредставительства.