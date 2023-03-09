В Киеве прозвучало несколько мощных взрывов
10:00 09.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Несколько сильных взрывов произошло в Киеве в четверг утром, сообщило украинское агентство ТСН.
Других подробностей не приводится.
Также украинские СМИ сообщили о взрывах в Винницкой, Сумской и Тернопольской областях.
Ранее сообщалось о взрывах в Днепре (ранее — Днепропетровск), Луцке, Ровно, во Львовской и Харьковской областях. На всей территории Украины действует воздушная тревога, она длится более четырех часов.
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