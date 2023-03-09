В Киеве прозвучало несколько мощных взрывов

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько сильных взрывов произошло в Киеве в четверг утром, сообщило украинское агентство ТСН.

Других подробностей не приводится.

Также украинские СМИ сообщили о взрывах в Винницкой, Сумской и Тернопольской областях.

Ранее сообщалось о взрывах в Днепре (ранее — Днепропетровск), Луцке, Ровно, во Львовской и Харьковской областях. На всей территории Украины действует воздушная тревога, она длится более четырех часов.