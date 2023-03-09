Австралийские атомные подлодки будут построены на американских судоверфях — СМИ

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты намерены ускорить процесс получения Австралией атомных подводных лодок, построив несколько первых субмарин на своих верфях. Об этом в четверг сообщает издание «Острэлиан».

По данным газеты, новые подлодки класса Canberra («Канберра») будут построены для ВМС Австралии не на ее верфях, необходимая модернизация которых была начата только в середине 2022 года, а на мощностях американского и британского военно-промышленного комплекса. Эта договоренность является частью масштабного плана партнерства AUKUS (военный альянс Австралии, Великобритании и США), о котором лидеры стран объявят в понедельник, 13 марта, выступая по итогам встречи в Сан-Диего, сообщает «Острэлиан».

Также отмечается, что строительством подлодок займутся американские и британские предприятия. После спуска на воду нескольких первых субмарин производство будет перенесено в Великобританию, а затем, возможно, и в Австралию, пишет газета. Как ожидается, подводные лодки класса Canberra будут разработаны и созданы на основе американских технологий, все участники альянса внесут значительные средства в модернизацию оборонно-промышленной базы США, а Австралия дополнительно инвестирует в расширение американских судостроительных мощностей.