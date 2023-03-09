Бразилия вернет визы для туристов из США, Австралии, Канады и Японии

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Бразилии отменит решение, которое позволяло туристам из Австралии, Канады, США и Японии въезжать в страну без виз. Об этом сообщил в среду портал «Же-1».

По его данным, правительство Бразилии в ближайшее время начнет уведомлять посольства этих четырех стран о принятом решении. Точной даты возвращения визовых требований пока нет.

Крупнейшая страна в Южной Америке в 2019 году (при правительстве президента Жаира Болсонару) в одностороннем порядке разрешила туристам из Австралии, Канады, США и Японии въезжать без визы. По данным портала «Же-1», администрация действующего президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы посчитала, что мера не привела к значительному росту туристического потока, и решила вернуться к принципу взаимности.

Российским гражданам, планирующим краткосрочную поездку в Бразилию, виза не требуется.