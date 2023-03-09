Суд в Пакистане выдал ордер на арест бывшего премьера страны Имрана Хана
17:00 09.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Окружной суд пакистанской Кветты (провинция Белуджистан) выдал ордер на арест без права внесения залога в отношении бывшего премьер-министра Пакистана и председателя оппозиционной партии «Движение за справедливость» (ДЗС) Имрана Хана по делу о подстрекательстве против государственных учреждений. Об этом в четверг сообщила газета «Ньюс».
По ее данным, суд обязал «задержать Хана и представить его суду». В понедельник полиция Кветты зарегистрировала дело в отношении экс-премьера исламской республики за «разжигание ненависти» против государственных учреждений, к которому лидер ДЗС, по мнению стороны обвинения, прибегнул в ходе обращения к сторонникам своей партии в Лахоре 5 марта 2023 года.
В воскресенье сотрудники правоохранительных органов Исламабада вместе с коллегами из провинции Пенджаб прибыли к резиденции экс-премьера в городе Лахор (провинция Пенджаб), чтобы «взять его под стражу в связи с постоянным отсутствием на судебных слушаниях». Председателя ДЗС в здании не оказалось.
Тем же днем Хан лично выступил с обращением к сторонникам партии, собравшимся у его резиденции, в котором раскритиковал работу нынешнего правительства в связи с многочисленными проблемами в экономике, а также обвинил премьер-министра Шахбаза Шарифа, главу МВД Рану Санауллу и представителя национального разведсообщества в причастности к покушению на него в Вазирабаде в ноябре 2022 года.
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