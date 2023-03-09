Более 80% украинцев негативно относятся к Белоруссии — опрос

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 80% украинцев отрицательно относятся к Белоруссии, а две трети готовы поддержать полный разрыв отношений с этой страной. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 22 февраля по 1 марта 2023 года.

«Подавляющее большинство респондентов (80,6%) считают, что Белоруссия является стороной войны, воюющей против Украины. Противоположного мнения придерживаются 7,5% опрошенных. В целом, украинское общество демонстрирует негативное отношение к Белоруссии. Более 80% респондентов относятся к Белоруссии отрицательно (56,3% — отрицательно, 24,4% — преимущественно отрицательно)», — сообщила в четверг социологическая служба на своем сайте.

При этом, как показало исследование, две трети опрошенных «полностью (46,7%) или скорее (22,5%)» поддерживают полный разрыв всех отношений Украины с Белоруссией. Совершенно не поддерживают этого лишь 5,4% опрошенных, скорее не поддерживают — 11,2%.

Еще негативнее граждане Украины относятся к президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Более 90% респондентов относятся к Лукашенко отрицательно (76,3% — отрицательно, 15,9% — преимущественно отрицательно). Позитивно к белорусскому лидеру относятся 3,3% опрошенных (0,5% — вполне положительно, а 2,8% — преимущественно положительно).

Положительное отношение к Белоруссии выразили 12,4% опрошенных (3,1% — вполне положительное, 9,3% — преимущественно положительное).