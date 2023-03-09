Потери в Артемовске могут помешать весеннему контрнаступлению ВСУ — FT

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Весомые потери, которые несет Украина в боях за Артемовск (украинское название — Бахмут), могут снизить потенциал ВСУ по проведению весеннего контрнаступления. Об этом в четверг сообщила британская газета «Файнэншл таймс» со ссылкой на западных чиновников и аналитиков.

По их мнению, в свете больших потерь в битве за Артемовск киевские власти в конечном счете могут принять решение отвести свои войска на новые оборонительные рубежи. Согласно изданию, Украина использует в боях за город такую же тактику, как и при обороне Северодонецка и Лисичанска летом прошлого года, в основе которой лежит стремление как можно сильнее вымотать наступающие российские силы. Как напомнила газета, тогда ВСУ долго удерживали продвижение ВС РФ в ЛНР, чтобы затем провести наступление в Харьковской и Херсонской областях.

Один из украинских военнослужащих, участвующих в боях за Артемовск, рассказал «Файнэншл таймс», что ВСУ с каждым днем становится все сложнее удерживать город. «Мы получаем припасы. Но ситуация с каждым днем становится все более тяжелой», — отметил он, подчеркнув, что российские силы наступают «со всех сторон».