Потери в Артемовске могут помешать весеннему контрнаступлению ВСУ — FT
17:40 09.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Весомые потери, которые несет Украина в боях за Артемовск (украинское название — Бахмут), могут снизить потенциал ВСУ по проведению весеннего контрнаступления. Об этом в четверг сообщила британская газета «Файнэншл таймс» со ссылкой на западных чиновников и аналитиков.
По их мнению, в свете больших потерь в битве за Артемовск киевские власти в конечном счете могут принять решение отвести свои войска на новые оборонительные рубежи. Согласно изданию, Украина использует в боях за город такую же тактику, как и при обороне Северодонецка и Лисичанска летом прошлого года, в основе которой лежит стремление как можно сильнее вымотать наступающие российские силы. Как напомнила газета, тогда ВСУ долго удерживали продвижение ВС РФ в ЛНР, чтобы затем провести наступление в Харьковской и Херсонской областях.
Один из украинских военнослужащих, участвующих в боях за Артемовск, рассказал «Файнэншл таймс», что ВСУ с каждым днем становится все сложнее удерживать город. «Мы получаем припасы. Но ситуация с каждым днем становится все более тяжелой», — отметил он, подчеркнув, что российские силы наступают «со всех сторон».
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