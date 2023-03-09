Сервис Сбера для спортивных объектов победил в конкурсе стартапов

18:25

Сервис Сбера «Спорт Рядом» стал лауреатом открытого конкурса стартапов «Цифровое решение для государственного учреждения» в номинации «Лучшее комплексное ИТ-решение для цифровизации спортивных объектов». Церемония награждения состоялась на форуме «Мы вместе. Спорт».

«Спорт Рядом» автоматизирует работу спортивных объектов. Российским физкультурно-оздоровительным комплексам (ФОК) он помогает принимать управленческие решения с помощью онлайн-аналитики, а клиентам – узнать больше об услугах спорткомплексов и приобрести их в мобильном приложении. Сервис контролирует доступ на спортивный объект, ведет статистику посещений, позволяет оптимизировать бизнес-процессы, создавать и редактировать расписание услуг.

Мобильное приложение покажет пользователю все подключенные спортивные объекты в интересующем его населенном пункте, расписание и стоимость услуг, поможет записаться на занятие и оплатить абонемент банковской картой или по SberPay.

«Это первая премия нашего инновационного спортивного сервиса. Мы рады, что эксперты высоко оценили нашу работу, которая меняет опыт посещения спортивных объектов по всей стране, – прокомментировал Михаил Чачин, вице-президент, директор Департамента по работе с государственным сектором Сбербанка. – 71 физкультурно-оздоровительный комплекс уже использует «Спорт Рядом», и их количество растет с каждым днем. Важно, что наш сервис адаптирован для спортивных организаций любого масштаба – от небольших секций до огромных спортивных арен. Он учитывает особенности работы бюджетных предприятий, может администрировать муниципальные задания и некоммерческую деятельность таких учреждений, что еще больше расширяет сферу его применения».